Дома жилого комплекса "Новая Каменка" начнут сдавать в мае

В мае будут достроены корпусы № 2, 3 и 6.

В мае этого года в Петербурге сдадут в эксплуатацию три корпуса проблемного жилого комплекса "Новая Каменка". Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает издание "Коммерсант".

В мае будут достроены корпусы № 2, 3 и 6. В высокой степени готовности находятся корпуса № 4 и 5. Застройщик введет их в эксплуатацию во 2 квартале этого года. В этот временной период также завершат работы по строительству путей по проезду К-1 (Глухарская улица) со стороны проспекта Королёва. Позднее всего для жителей откроют корпус №1. Застройщик планирует сдать его 4-м квартале года. Сейчас там ведут работы по возведению надземной части здания. До конца года в эксплуатацию введут все шесть корпусов жилищного комплекса "Новая Каменка".

Ранее Piter.TV писал, что во дворе ЖК "Новая Каменка" произошло возгорание в строительных бытовках.

Фото: novostroy.su