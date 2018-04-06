Во дворе ЖК "Новая Каменка" произошло возгорание в строительных бытовках

В Приморском районе пожарники потушили возгорание во дворе жилого дома.

Вечером 6 апреля на проспекте Королёва во дворе ЖК "Новая Каменка" загорелись строительные бытовки. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам корреспондента, подъезд к месту возгорания был загромождён припаркованными машинами, однако прибывшие пожарные смогли подобраться к месту и потушить огонь.

Информации о пострадавших не поступало. Известно, что на место прибыли сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства в ситуации.

Напомним, что вчера, 5 апреля на автозаправочной станции "Линос" в произошел взрыв. В результате взрывной волны крышу АЗС пробило на сквозь, а также повреждены два автомобиля.

Видео: Piter.TV