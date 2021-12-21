Три кадровых центра появятся в Петербурге до 2024 года

В центре наладили взаимодействие с работодателями города.

Три кадровых центра "Работа в России" откроют в Петербурге до 2024 года. Об этом в среду, 6 апреля, рассказали в пресс-службе Смольного.

В центре наладили взаимодействие с работодателями города. В частности, "Почта России" уже приняла на работу 100 новых сотрудников, а в этом году готовится оформить ещё 400 человек. В целом предприятие готово трудоустроить в городе и области 200 операторов, 300 почтальонов и 50 сортировщиков в автоматический сортировочный центр.

Как рассказал Беглов, еще одно важное направление работы центра – поддержка жителей Петербурга предпенсионного возраста, а также женщин, которые воспитывают маленьких детей или находятся в декрете.

Ранее мы сообщали, что в начале года в Петербурге был самый низкий уровень безработицы в России. Официально без работы 16,5 тысяч человек. В Службе занятости на сегодняшний день есть более 24 тысяч вакансий.

Фото: Piter.tv

