Три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетали на перехват беспилотника США над Чукотским морем

Об этом рассказали специалисты из Национального центра управления обороной РФ.

Три истребителя МиГ-31 Военно-космических сил России вылетали на перехват беспилотника США над Чукотским морем. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной страны. На данный момент известно, что вненные засекли нахождение беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk ВВС США. Российским экипажам пришлось подняться в воздух из-за приближения к государственной границе иностранного дрона. Инцидент произошел утром 11 августа.

Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа соощение Национального центра управления обороной России

Российский беспилотник-вертолет для МЧС представят на "Армии-2020".

Видео: Youtube/Минобороны России