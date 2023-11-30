Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31

Летчики выполняют задачи в зоне СВО.

Российское министерство по обороне впервые показало кадры боевого патрулирования истребителя МиГ-31 на Херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В социальных сетях размещен ролик, на котором борт, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух", взлетает с территории аэродрома. Затем зрителям демонстрируются кадры, снятые из кабины пилота. В завершении видео экипаж МиГ-31 возвращается обратно на взлётно-посадочную полосу. В пресс-службе профильного ведомства заметили, что боевые экипажи МиГ-31 совершают боевые вылеты, обеспечивая прикрытие личного состава и объектов от ударов воздушного нападения и разведки противника.

ВС РФ отбили атаку ВСУ и захватили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России