Александр Савчук рассказал о работе на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отбили атаку Вооруженных сил Украины и захватили их опорный пункт на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 ноября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер пояснил, что в ходе грамотных действий мотострелкового и артиллерийского полков было совершено огневое поражение по подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ, размещенных в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

В результате грамотных действий военнослужащие мотострелкового подразделения ЦВО отбили атаку ВСУ и в ходе маневренной обороны заняли опорный пункт противника. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительноартиллерия и авиация поразили четыре командно-наблюдательных пункта, 14 опорных пунктов, 11 районов скопления техники и около 50 артиллерийских расчетов противника. Средствами противовоздушной обороны ликвидированы два дрона ВСУ, находившихся в районах Червонопоповки и Кременной. Противник лишился до 80 человек личного состава.

Силы ПВО РФ уничтожили пять украинских БПЛА в районах четырех населенных пунктов ЛНР.

Фото и видео: Минобороны России