Три иномарки сгорели в Петербурге за ночь

Информация о пострадавших не поступала.

Сегодня ночью в Санкт-Петербурге произошло два пожара в автомобилях, расположенных в разных районах города.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, первый инцидент произошел в 02:48 в Василеостровском районе на проспекте Кима, дом 4. Возгорание произошло в автомобиле Renault, где пострадали сгораемые части. Пожар был ликвидирован в 03:10 усилиями пяти сотрудников МЧС.

Второй случай произошел в 03:36 в Невском районе на Уездном переулке, дом 11. Здесь загорелись автомобили Volkswagen и KIA, расположенные рядом. В первом автомобиле сгорели сгораемые части, а во втором обгорел моторный отсек. Пожар был ликвидирован в 04:08. Для тушения пожара было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

В обоих случаях информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в Парголово охватил 400 "квадратов".

Фото: ГУ МЧС РФ по Петербургу