Три фракции Мосгордумы подготовили документ о недоверии спикеру Шапошникову

Основная причина в том, что он так и не смог обосновать доход в два миллиарда рублей в 2019 году.

Три фракции Мосгордумы подготовили документ о недоверии спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову. Они подготовили соответствующий проект постановления. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Евгений Ступин из фракции КПРФ.

Подписи поставили девять депутатов из "Яблока", "Справедливой России" и КПРФ. Документ должен быть рассмотрен думой в ближайшее время.

Основная причина, по словам Ступина, в том, что Шапошников так и не смог обосновать доход в два миллиарда рублей в 2019 году.

Ранее спикер Мосгордумы объяснил, почему его доход за год вырос в 80 раз.

Видео: YouTube / Московская городская Дума