Спикер Мосгордумы объяснил, почему его доход за год вырос в 80 раз

Он призвал не путать получение дохода и приход денег.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, почему его доход за год вырос в 80 раз и составил два миллиарда рублей. Он сделал это в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Депутат рассказал, что продал 100% акций АО "Северянин". Он был председателем совета директоров компании до того, как попасть в думу. По его словам, сделка началась в 2018 году, но закончилась только в 2019.

Шапошников рассказал, что с 2012 года не занимался оперативным управлением компании. С 2014 года он передал акции в доверительное управление. Он добавил, что 870 миллионов рублей он получил в 2018 году от продажи акций — это отражено в неопубликованной части декларации. В опубликованной их нет, так как тогда сделку ещё не завершили.

Спикер Мосгордумы призвал не путать получение дохода и приход денег.

Ранее Мосгордума перечислила обязательные условия для передвижения по Москве пешком.

Видео: YouTube / Московская городская Дума