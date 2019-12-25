Мосгордума перечислила обязательные условия для передвижения по Москве пешком

При себе важно иметь бумагу о месте фактического проживания.

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов разъяснил, каковы условия передвижения по городу пешком для москвичей. Об этом Щитов рассказал в интервью "Интерфаксу".

Для пешего похода в магазин, аптеку или на прогулку с собакой нужно иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания, например, копию договоры аренды квартиры или расписки от родственников или собственника жилья. Привязки к постоянной регистрации не требуется. Если москвич забудет такой документ, то его можно будет позднее предоставить на группе разбора после того, как на забывчивого гражданина составят протокол.

Кроме того, Щитов напомнил, что не будет лишним оформить дополнительный целевой пропуск к имеющемуся рабочему, если, к примеру, планируется поездка в магазин в выходной день. В будничные поездки после работы такие пропуска не потребуются.

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