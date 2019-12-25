Резко выросло число россиян, болеющих бессимптомно. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга.
По её словам, доля бессимптомных случаев сейчас составляет 45-50%.
Это важная, значимая цифра.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
По статистике ведомства, две недели назад доля бессимптомных случаев составляла не более 20%. Нынешние данные, считает главный санитарный врач, говорят об активности в выявлении новых случаев инфицирования.
Попова отметила, что удельного роста пневмоний практически нет.
Ранее в России зафиксировали 4069 новых случаев заболевания коронавирусом.
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