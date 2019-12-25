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Резко выросло число россиян, болеющих бессимптомно
Сегодня, 17:34
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matveyvn

Резко выросло число россиян, болеющих бессимптомно

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Удельного роста пневмоний практически нет.

Резко выросло число россиян, болеющих бессимптомно. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга.

По её словам, доля бессимптомных случаев сейчас составляет 45-50%.

Это важная, значимая цифра.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По статистике ведомства, две недели назад доля бессимптомных случаев составляла не более 20%. Нынешние данные, считает главный санитарный врач, говорят об активности в выявлении новых случаев инфицирования.

Попова отметила, что удельного роста пневмоний практически нет.

Ранее в России зафиксировали 4069 новых случаев заболевания коронавирусом.

Теги: коронавирус, пандемия, роспотребназдор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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