Удельного роста пневмоний практически нет.

Резко выросло число россиян, болеющих бессимптомно. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга.

По её словам, доля бессимптомных случаев сейчас составляет 45-50%.

Это важная, значимая цифра. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По статистике ведомства, две недели назад доля бессимптомных случаев составляла не более 20%. Нынешние данные, считает главный санитарный врач, говорят об активности в выявлении новых случаев инфицирования.

Попова отметила, что удельного роста пневмоний практически нет.

Ранее в России зафиксировали 4069 новых случаев заболевания коронавирусом.