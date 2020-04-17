За сутки выздоровело 286 человек.

В России зафиксировали 4069 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Теперь общее количество заболевших в России с начала эпидемии — 32 007 человек.

За сутки от COVID-19 умер 41 человек. С начала эпидемии от коронавируса в России умерло 273 человека.

За сутки выздоровело 286 человек. Всего с начала эпидемии в России от коронавируса излечились 2590 человек.

По информации Роспотбребнадзора, в России выполнено более 1,7 миллионов тестов на коронавирус.

Ранее мы писали, что в Москве от коронавируса вылечились уже 1517 человек.