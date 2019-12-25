В Москве от коронавируса вылечились уже 1517 человек

За истекшие сутки выписаны по выздоровлению 123 человека.

В Москве от коронавируса COVID-19 выздоровели 1517 человек.

Утром в пятницу, 17 апреля, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за истекшие сутки в столице вписаны по выздоровлению 123 человека, у которых был выявлен коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в Москве нарастающим итогом выздоровели 1517 человек.

Ракова сообщила, что каждый день выздоравливает более ста человек, и это хорошая динамика.

в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться.

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития

Сегодня ранее: В Москве за сутки скончались 14 человек с коронавирусом. Самому молодому было 29 лет.

Фото: Piter.TV