В Москве скончались 14 пациентов c коронавирусом

Самому младшему 29 лет.

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Москве сообщил, что в столице скончались 14 человек, у которых был положительный анализ на коронавирус. Возраст этих пациентов с 29 до 88 лет. У 29 и 39-летних мужчин была двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом.

У большинства пациентов были сопутствующие хронические заболевания, такие как гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро из них страдали сахарным диабетом.

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