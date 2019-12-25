В Петербурге и Ленобласти накрыли три домашние нарколаборатории

Три домашние нарколаборатории обнаружили полицейские в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Так, двое мужчин, один из которых гражданин Белоруссии, выращивали коноплю в поселках Житково и Вещево Выборгского района ЛО. Всего правоохранители насчитали 138 кустов запрещенного растения. Также стражи порядка изъяли более 4 кг марихуаны.
Наркоплантацию нашли и в деревне Соболевщина Подпорожского района ЛО. Здесь коноплю выращивал 44-летний мужчина. У него изъяли вещество зеленого цвета, семь кустов и спецоборудование.
Кроме того, 7,7 г марихуаны и оборудование для поддержания оптимальной температуры обнаружили у 29-летнего петербуржца.
По всем случаям возбуждены уголовные дела.
Ранее мы писали, что в Петербурге врачи не смогли спасти мужчину, отравившегося неизвестным веществом.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все