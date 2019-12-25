В Петербурге и Ленобласти накрыли три домашние нарколаборатории

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Три домашние нарколаборатории обнаружили полицейские в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Так, двое мужчин, один из которых гражданин Белоруссии, выращивали коноплю в поселках Житково и Вещево Выборгского района ЛО. Всего правоохранители насчитали 138 кустов запрещенного растения. Также стражи порядка изъяли более 4 кг марихуаны.

Наркоплантацию нашли и в деревне Соболевщина Подпорожского района ЛО. Здесь коноплю выращивал 44-летний мужчина. У него изъяли вещество зеленого цвета, семь кустов и спецоборудование.

Кроме того, 7,7 г марихуаны и оборудование для поддержания оптимальной температуры обнаружили у 29-летнего петербуржца.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге врачи не смогли спасти мужчину, отравившегося неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV