"Левада-центр" узнала мнение россиян о власти.

Три четверти россиян говорят о необходимости сильной руки в руководстве страны. Об этом сообщили в "Ведомостях" со ссылкой на исследование в "Левада-центре".

Почти 49% опрошенных считают, что сильная рука нужна стране постоянно, а 29% - что иногда. Около 22% населения полагают, что передачу власти в одну руки не следует допускать ни в коем случае. Еще 59% уверены, что выбранные чиновники в органах власти забывают о проблемах россиян. Еще 25% заявили, что руководство страны живет лишь своими интересами. Однако 14% считают российскую власть народной.

Ранее четверо из пяти россиян увидели в Западе партнера и друга.

Видео: YouTube/

