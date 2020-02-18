Социологи узнали мнение россиян о ЕС, США и НАТО.

Четверо из пяти россиян увидели в Западе партнера и друга. Около 80% граждан РФ уверены, что с США и ЕС следует иметь партнерские отношения. К такому результату пришли исследователи из "Левада-центра".

Как соперника западные страны рассматривают 16% населения. Еще 3% опрошенных считают, что Запад может быть для РФ исключительно врагом. К Евросоюзу россияне относятся лучше (49%), чем к Америке (42%). Также опрошенные считают, что есть основания опасаться стран, входящих в альянса НАТО (52%). Однако еще 35% заявили, что это Западу следует бояться России. НАТО не вызывает угрозы по мнению 44% респондентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России.