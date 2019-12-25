Три человека утонули на озере в Ленобласти

Егерь собирался выйти на лодке для спасения, но не успел.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что накануне на озере Вишневское под лед ушли три человека. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В 13:22 диспетчер получил звонок от перепуганного мужичины, который рассказал, что три человека вышли на середину озера и провалились.

Согласно предварительной версии, сначала лед проломился под женщиной, к которой почти сразу бросился мужчина, также оказавшийся в воде. Третий человек решил помочь обоим, но тоже оказался неосторожным. Местный егерь собирался выйти на лодке для спасения, но не успел.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: pexels