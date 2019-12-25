Три человека, сгоревшие в Хомировичах, оказались близкими родственниками

Это была семейная пара пенсионеров и их сын.

Во вторник, 27 апреля, были установлены личности людей, сгоревших заживо при пожаре в деревне Хомировичи в Лужском районе. Об этом сообщило издание 47news.

По предварительным данным жертвами трагедии являются супруги 66 и 63 лет и их 32-летний сын. Родственники отмечают, что последний жил в деревне Ям-Тесово и часто приезжал к родителям.

Предположительно возгорание дома произошло во время распития сыном и отцом алкоголя. Глава семьи начал курить в помещении и обронил искру, в результате чего пламя охватило весь дом на 96 квадратных метрах.

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Фото: Piter.TV