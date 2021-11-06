По данному факту возбуждено уголовное дело.

Три человека пострадали в массовой драке в Лыткарине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в прошлое воскресенье, 31 октября. Сообщается, что неизвестные избили мужчину около жилого дома. Он был госпитализирован. Между группой лиц произошел конфликт, в результате которого пострадали три человека. Они обратились в медицинское учреждение за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("побои"). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Лыткарино.

Ранее мы сообщали, что один из напавших на отца с ребенком в Новой Москве оказался мигрантом.

Видео: Соцсети