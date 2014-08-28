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Три человека пострадали в массовой аварии на КАД
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Три человека пострадали в массовой аварии на КАД

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Все участники аварии в сознании. 

В пятницу, 13 мая, на внутреннем кольце КАД перед съездом на проспект Косыгина произошла массовая авария. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники в экстренных службах

В результате ДТП пострадали три человека. Как рассказал очевидец, пострадавшие вылетели через лобовое стекло, однако позже это опровергли. Отмечается, что все участники аварии в сознании. 

На месте происшествия скопилась пробка на два километра по направлению из города. 

Ранее мы писали, что петербургский суд запретил четыре сайта СМИ из-за разглашения данных о потерях ВС РФ. Сейчас есть доступ к трем из четырех площадок, в их числе подразделение американского телеканала CNN. Один ресурс был заблокирован Роскомнадзором. 

Фото: Piter.tv 
 

Теги: авария, кад, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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