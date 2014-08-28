Три человека пострадали в массовой аварии на КАД

Все участники аварии в сознании.

В пятницу, 13 мая, на внутреннем кольце КАД перед съездом на проспект Косыгина произошла массовая авария. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источники в экстренных службах

В результате ДТП пострадали три человека. Как рассказал очевидец, пострадавшие вылетели через лобовое стекло, однако позже это опровергли. Отмечается, что все участники аварии в сознании.

На месте происшествия скопилась пробка на два километра по направлению из города.

Ранее мы писали, что петербургский суд запретил четыре сайта СМИ из-за разглашения данных о потерях ВС РФ. Сейчас есть доступ к трем из четырех площадок, в их числе подразделение американского телеканала CNN. Один ресурс был заблокирован Роскомнадзором.

Фото: Piter.tv

