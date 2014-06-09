Петербургский суд запретил четыре сайта СМИ из-за разглашения данных о потерях ВС РФ

Сейчас есть доступ к трем из четырех площадок, в их числе подразделение американского телеканала CNN. Один ресурс был заблокирован Роскомнадзором.

Кировский суд Петербурга признал запрещённой информацию на территории России, которая была размещена на четырех сайтах СМИ. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

В иске подчеркнули, что на ресурсах "размещены сведения, раскрывающие потери личного состава Вооружённых сил Российской Федерации в период проведения специальной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные". Сайты может посетить любой желающий.

Сейчас есть доступ к трем из четырех площадок, в их числе подразделение американского телеканала CNN. Один ресурс был заблокирован Роскомнадзором.

Ранее мы сообщали, что петербургский суд запретил распространение и показ фильма "Зеленый слоник" в России. Специалисты считают, что сюжет и видеоряд фильма провоцируют "навязчивые воспоминания-переживания".

Фото: Piter.tv

