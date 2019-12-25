Петербургский суд запретил распространение и показ фильма "Зеленый слоник" в России

Специалисты считают, что сюжет и видеоряд фильма провоцируют "навязчивые воспоминания-переживания".

Октябрьский районный суд по иску прокурора запретил несколько ссылок на фильм "Зеленый слоник". По мнению истца, он причиняет вред психологическому здоровью детей, а также "демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств", что может вызвать страх, ужас или панику. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Прокурор также указал, что в фильме 1999-го года есть сцены, в которых людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство. Была проведена экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что сюжет и кадры провоцируют навязчивые воспоминания-переживания.

Вместе с "Зеленым слоником" были запрещены еще два фильма — "Ниндзя-убийца", "Эксперимент за стеклом".

Фото: Piter.tv