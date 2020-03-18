Из-за урагана в Ялте госпитализировали трёх человек

По предварительным данным, один пострадавший получил серьезную травму позвоночника, возможно перелом. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Три человека стали жертвами в результате падения деревьев и веток на улицах Ялты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ялтинской администрации Янина Павленко.

Как рассказала Павленко, на горожан упало дерево. По предварительным данным, один пострадавший получил серьезную травму позвоночника, возможно перелом. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Несколько часов назад спасатели предупредили крымчан об ураганном ветре до 35 м/с. Из-за непогоды в Симферополе повалило деревья. Местные жители остались без света. В регионе действует режим повышенной готовности для экстренных служб. Горожан попросили оставаться дома и отказаться от поездок.

Видео: Telegram/Крыминформ