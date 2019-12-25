Три человека полностью ревакцинировались от коронавируса в Петербурге

В том числе за минувшие сутки был побит рекорд по числу сделанных прививок – 28 тысяч человек.

В Петербурге продолжается ревакцинация. По словам первого замглавы комитета по здравоохранению Андрея Сараны, появились первые люди, которые полностью ревакцинировались от коронавируса. На данный момент их трое, первый компонент повторно поставили еще несколько десятков. Об этом чиновник сообщил в радиоэфире "Комсомольской правды" в Петербурге.

Сарана отметил, что на данный момент доступен только "Спутник V", ожидаются "ЭпиВак", "КовиВак" и "Спутник-лайт". По его мнению, непринципиально, какой вакциной прививаться как первый раз, так и второй.

Теперь будем думать, учитывать ли в статистике вакцинированных тех, кто ревакцинировался. Андрей Сарана

Ранее мы писали, что QR-коды считают для Петербурга слишком затратными.

Фото: Piter.tv