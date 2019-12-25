QR-коды считают для Петербурга слишком затратными

При этом председатель Комздрава не знает точно, разрабатывается ли такая система в Петербурге.

Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о планах введения в Петербурге QR-кодов для посещения общественных мест, как в Москве. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Не могу сказать ответственно, разрабатывается ли такая система у нас. Одно понятно – это крайне затратно. Дмитрий Лисовец, председатель Комздрава Петербурга

Также Лисовец отметил, что второй вопрос, насколько будут эффективны QR-коды. Он посоветовал не думать о них, а вакцинироваться. Петербуржцы после вакцинации смогут получить позже QR-код.

Ранее власти Петербурга проверили концертные площадки и объекты общепита на соблюдение антиковидных мер.

Фото: Piter.tv