Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Три человека погибли в результате столкновения двух машин в Новосибирской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 27 августа на автодороге "Купчино – Чистоозерское". По предварительной информации, водитель BYD F3 на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2105. В результате лобового столкновения погибли три человека. Один из погибших был пассажиром ВАЗ 2105. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Калуге автомобиль въехал в остановку.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области