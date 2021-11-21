Смертельное ДТП произошло под Волховом

Участниками аварии стали два "Мерседеса".

Сегодня, 8 марта, на 38-м километре автодороги Кириши-Городище-Волхов в ДТП погибли 3 человека. Об этом сообщили в Волховской городской прокуратуре.

Грузовой автомобиль и легковушка столкнулись лоб в лоб. В результате инцидента водитель и два пассажира второй машины скончались от полученных травм. Водитель фуры остался жив.

Правоохранители начали проверку. Уточняются подробности.

Ранее на Piter.tv: полиция разыскивает водителей, скрывшихся после того, как они сбили пешеходов в Ленобласти.

Фото: Piter.tv