Три человека погибли в аварии на мосту между Саратовом и Энгельсом

Один человек был доставлен с травмами в медучреждение.

В Саратовской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла ночью 28 ноября на мосту между Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с "Газелью", перевозившей хлебобулочные изделия.

В результате аварии погибли два пассажира "БМВ", а также водитель иномарки. Водитель грузовика был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее МВД опубликовало видео погони полиции за BMW на МКАД со стрельбой.

Видео: ВК/Энгельс онлайн