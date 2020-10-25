Три человека погибли в аварии на мосту между Саратовом и Энгельсом

В Саратовской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла ночью 28 ноября на мосту между Саратовом и Энгельсом. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с "Газелью", перевозившей хлебобулочные изделия.
В результате аварии погибли два пассажира "БМВ", а также водитель иномарки. Водитель грузовика был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами.
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее МВД опубликовало видео погони полиции за BMW на МКАД со стрельбой.
Видео: ВК/Энгельс онлайн
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