МВД распространило видео с массовой аварией, произошедшей в Москве 26 ноября.

Опубликовано видео погони полиции за BMW на МКАД со стрельбой. Запись с камеры видеонаблюдения разместили представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Инцидент зафиксирован в столице накануне вечером. Из-за действий нарушителя столкнулись несколько транспортных средств, а отечественная машина "Волга" загорелась во время движения.На размещенных в социальных сетях кадрах зафиксировано, что дорогостоящая иномарка перемещалась из одной полосы движения в другую, после этого автомобиль потерял скорость в дорожном заторе. В этот момент к машине начинают подбираться представители закона.

Напомним, что на внутренней стороне МКАД 26 ноября сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. При этом процессе 23-летний водитель резко нажал на педаль газа. Полицейские ранили шофера. Оказалось, что он перевозил крупную партию запрещенных веществ.

Водитель BMW устроил аварию с пожаром и стрельбой на МКАДе.

Фото и видео: YouTube / МВД России

