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Три человека погибли и три пострадали в ДТП у деревни Лужицы
Сегодня, 13:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Три человека погибли и три пострадали в ДТП у деревни Лужицы

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В Кингисеппской городской прокуратуре и МВД приступили к проверке смертельного ДТП.

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Детали аварии сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, авария вблизи деревни Лужицы произошла 29 сентября около 7:30. Установлено, что при столкновении Renault и Lada Largus в больницу были экстренно доставлены трое человек. Еще три человека скончались на месте происшествия.

В Кингисеппской городской прокуратуре и МВД приступили к проверке смертельного ДТП у деревни Лужицы.

Накануне в Луге женщина на Renault сдала назад и насмерть переехала пенсионерку.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Теги: lada largus, renault, смертельное дтп
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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