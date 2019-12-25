Три человека погибли и три пострадали в ДТП у деревни Лужицы

В Кингисеппской городской прокуратуре и МВД приступили к проверке смертельного ДТП.

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Детали аварии сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, авария вблизи деревни Лужицы произошла 29 сентября около 7:30. Установлено, что при столкновении Renault и Lada Largus в больницу были экстренно доставлены трое человек. Еще три человека скончались на месте происшествия.

В Кингисеппской городской прокуратуре и МВД приступили к проверке смертельного ДТП у деревни Лужицы.

Накануне в Луге женщина на Renault сдала назад и насмерть переехала пенсионерку.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области