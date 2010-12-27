Экослужба выкачала 300 кг воды с нефтью из канавы на Коллонтай

Также за неделю в городе утилизировали 11 килограмм ртути и 15 кг нефтесодержащих отходов.

За прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря, петербургский комитет по природопользованию выписал штрафов на 2,6 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе комитета. Помимо этого, судебным приставам направлено два постановления о принудительном взыскании штрафов, 53 административных протоколов и 17 предостережений.

На практике экологическая аварийная служба СПб ГУП "Экострой" получила 184 обращения петербуржцев. Среди них оказались 39 сообщений об аварийных ситуациях, специалисты утилизировали 8 килограмм ртути, почти 3 кг ртутьсодержащих отходов и 6 медицинских термометров, 15 кг нефтесодержащих отходов, 7 люминесцентных ламп.

Также "Экострой" очистил засорившиеся водные объекты, вывезя 60 кубических метров отходов. Кроме того, аварийная служба избавила технологическую канаву на улице Коллонтай от 300 килограммов нефтеводяной смеси.

Ранее мы рассказывали, что в Невском районе на дороге нашли бутылку с 10 кг ртути.

Фото: Комитет по природопользованию / ВКонтакте