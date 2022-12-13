Третью часть сиквела "Майор Гром" будут снимать в Петербурге этой весной

Кинокартину можно будет увидеть в кинотеатрах страны.

Сиквел "Майор Гром: игра" будут снимать в Петербурге весной 2023 года. Об этом сообщили на фестивале Bubble comics con. С заявлением о кинопродакшене выступил руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев.

По словам директора студии, над фильмом уже началась работа. Кинокартину можно будет увидеть в кинотеатрах страны.

Напомним, сценарий первого фильма "Майор Гром: Чумной доктор" создан по сюжету оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром , который работает в Петербурге, но в жизни героя появляется Чумной доктор.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого пройдет патриотическая выставка на этих выходных.

Фото: Кинопоиск