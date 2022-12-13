В Ботаническом саду Петра Великого пройдет патриотическая выставка на этих выходных

Даже в тяжелых для жизни условиях сотрудники учреждения смогли спасти теплолюбивые экзотические растения.

На этих выходных, 28 и 29 января, в Ботаническом саду Петра Великого проходит патриотическая выставка. Необычную прогулку по Тропическому маршруту проводят в рамках празднования 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На экспозиции можно увидеть фотографии времён 1941-1945 годов, хранящие память о героизме и мужестве ленинградцев. Посетителям расскажут о подвиге сотрудников Ботанического сада во время Великой Отечественной войны.

В период блокады дендрарий был лишен водоснабжения, электричества и отопления. А осенью 1941 года крупная бомба серьезно повредила три оранжереи. Даже в тяжелых для жизни условиях сотрудники учреждения смогли спасти теплолюбивые экзотические растения.

В музее флоры можно увидеть виды, которые пережили войну. "Растения-ветераны" символически обозначены ленточками Ленинградской победы.

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Фото: Телеграм / Ботанический сад