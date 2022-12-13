В центре Петербурга осыпалась штукатурка с доходного дома

Инцидент произошел на Потемкинской, 7.

В центре Петербурга произошло коммунальное ЧП. На Потемкинской улице осыпалась штукатурка с дома № 7. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По словам очевидца, в результате случившегося никто не пострадал. Информация о состоянии здания уточняется.

Добавим, что на Потемкинской, 7, находится доходный дом. Его архитектором стал Леонид Фуфаевский. Здание возвели в 1900 году. Стиль – поздняя классицизирующая эклектика.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург, citywalls