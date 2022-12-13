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В центре Петербурга осыпалась штукатурка с доходного дома
Сегодня, 18:27
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В центре Петербурга осыпалась штукатурка с доходного дома

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Инцидент произошел на Потемкинской, 7.

В центре Петербурга произошло коммунальное ЧП. На Потемкинской улице осыпалась штукатурка с дома № 7. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

По словам очевидца, в результате случившегося никто не пострадал. Информация о состоянии здания уточняется.

Добавим, что на Потемкинской, 7, находится доходный дом. Его архитектором стал  Леонид Фуфаевский. Здание возвели в 1900 году. Стиль – поздняя классицизирующая эклектика.

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга назвал соль главным компонентом в борьбе с гололедом.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург, citywalls

 

Теги: доходный дом фуфаевского, обрушилась штукатурка, потемкинская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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