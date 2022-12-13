Губернатор Петербурга назвал соль главным компонентом в борьбе с гололедом

Из-за перепада температур город не может отказаться от реагентов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на вопросы горожан реагентов во время гололедицы. Глава Северной столицы заявил, что соль является в борьбе со скользкими дорогами. Об этом градоначальник заявил во время прямой линии.

Долю использования песка будут сокращать, чтобы весной не было пыли во ветра. А вот соль представители Смольного признают в качестве хорошего средства для борьбы с гололедом.

Беглов назвал зиму в этом году специфической. Из-за перепада температур город не может отказаться от реагентов.

Жители Петербурга проверили слова губернатора на практике. Действительно, в городе есть улицы, где соли и песка очень много.

Улица Байконурская, посолили и добавили песка так, что не видно асфальт. Читатель Piter.tv

Ранее на Piter.tv: в ночь на воскресенье в Петербурге будет бушевать ветер.

Фото: Piter.tv