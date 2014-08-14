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С фасада детского сада на Васильевском острове обрушилась штукатурка
Сегодня, 13:05
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С фасада детского сада на Васильевском острове обрушилась штукатурка

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Опасный участок оградили, чтобы обезопасить пешеходов.

На Васильевском острове произошло обрушение лепнины. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях. 

Сегодня, 28 августа, на 8-ой линии Васильевского острова с фасада здания рухнула штукатурка. По словам очевидцев, никто не пострадал. Территорию оградили, чтобы обезопасить пешеходов. 

Сейчас территорию убирают. Выясняются причину случившегося. 

Известно, что дом № 65 по 8-ой линии В. О. ремонтировали 11 лет назад. Сейчас в нем расположен детский сад № 36.

Ранее на Piter.tv сообщили, что доходный дом Екимова на Кирочной улице разрушается и кишит блохами. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: 8 линия, васильевский остров, лепнина, обрушилась штукатурка
Категории: Лента новостей,

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