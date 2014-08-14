С фасада детского сада на Васильевском острове обрушилась штукатурка

Опасный участок оградили, чтобы обезопасить пешеходов.

На Васильевском острове произошло обрушение лепнины. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.

Сегодня, 28 августа, на 8-ой линии Васильевского острова с фасада здания рухнула штукатурка. По словам очевидцев, никто не пострадал. Территорию оградили, чтобы обезопасить пешеходов.

Сейчас территорию убирают. Выясняются причину случившегося.

Известно, что дом № 65 по 8-ой линии В. О. ремонтировали 11 лет назад. Сейчас в нем расположен детский сад № 36.

Ранее на Piter.tv сообщили, что доходный дом Екимова на Кирочной улице разрушается и кишит блохами.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург