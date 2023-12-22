С 23 апреля в Калининском и Центральном районах перекроют проезд по двум улицам

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В двух районах Петербурга с 23 апреля перекроют проезд. Речь идет о Калининском и Центральном районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 22 апреля.

В Калининском районе с 23 апреля по 14 июля в связи с производством работ по реконструкции водопровода ограничивается движение транспорта по проспекту Непокоренных от Гражданского проспекта до улицы Бутлерова.

В Центральном районе до 2 мая будут проводиться работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим будет перекрыт проезд по Потёмкинской улице. Речь идет об участке от Захарьевской улицы до Фурштатской улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Маршрут нужно планировать с учетом новых ограничений. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ