Он уточнил, что ценник на экипировку вырос на 60-70%.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает неправильным решение компаний поднять цены на хоккейную амуницию. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Третьяк отметил, что из-за санкций и ухода зарубежных компаний выросла цена на экипировку для хоккеистов. Он уточнил, что ценник вырос на 60-70%. Также президент ФХР отметил, что детская амуниция также подорожала.

Понятно, что люди хотят заработать, но не на детях же. Поэтому с импортозамещением мы вот сейчас справляемся. Владислав Третьяк, президент ФХР

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