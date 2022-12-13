"Флорида" обыграла "Каролину" в плей-офф НХЛ, Бобровский стал первой звездой матча

Вратарь отразил все 32 броска.

"Флорида" одержала победу над "Каролиной" со счетом 1:0 в третьем матче финала Запада в плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Эф-Эл-Эй Лайв-Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. Россиянин отразил все 32 броска по своим воротам. Он впервые отыграл на "ноль" в нынешнем плей-офф. Счет в серии стал 3:0 в пользу "Флориды".

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 13 матчей, в которых пропустил 30 шайб.

Ранее мы сообщали, что передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Даллас" в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET