Продолжение сериала "Диверсант" выйдет на Первом 9 мая

Действие в новом фильме будет разворачиваться в Крыму.

В День Победы на Первом канале состоится долгожданная премьера – в эфир выйдет третья часть сериала "Диверсант". В сети появился трейлер нового фильма.

Действие в картине будет разворачиваться в Крыму. Главные роли исполнили актеры из предыдущих частей – Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков. Кресло режиссера занял Дмитрий Иосифов, работавший над двумя сезонами сериала "Екатерина".

Как пишет издание EVO-RUS.com, поначалу актеры отказались сниматься в продолжение фильма. Бардуков заявил, что для него "Диверсант" – святое, то, что нельзя испортить. Аналогичного мнения придерживается Кирилл Плетнев. Он напомнил, что ему уже скоро будет 40 лет. В этом возрасте очень сложно играть 22-летнего паренька.

Однако любовь к фильму взяла верх, и актеры согласились на съемки. Они уверены, что сделали все возможное, чтобы картина понравилась зрителям.

Премьера первой части "Диверсанта" Андрея Малюкова состоялась в 2004 году. События разворачиваются в 1942 году. Молодые ребята, выпускники разведшколы под опытным руководством Григория Ивановича Калтыгина (Владислав Галкин) выполняют сверхсложные операции в тылу врага.

В 2007 году Игорь Зайцев снял продолжение телесериала "Диверсант. Конец войны". Действие происходит в 1943-1948 гг. Главные герои фильма отправляются на задание советского военного командования. В последние годы войны отряд проводит несколько успешных операций.

Третья часть "Диверсант. Крым" будет состоять из четырех серий. По словам создателей фильма, новый сезон будет отличаться от двух предыдущих. Над проектом работал оператор Никита Рождественский, который предложил совершенно другое видение, напоминающее "современное европейское кино о войне".

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Видео: YouTube / Павел Кобзев