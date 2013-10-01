Третьей волны коронавируса москвичи боятся больше, чем петербуржцы

Страх по поводу нового всплеска заболеваемости чувствуют около 45 процентов жителей столицы.

В Москве третьей волны коронавируса боятся больше, чем в Петербурге. Такой результат опроса показал сервис SuperJob. Резкого роста заболеваемости боятся 45 процентов опрошенных из столицы. Что же касается петербуржцев, то здесь показатель тревожности ниже на 9 процентов.

Респондентов опрашивали в течение двух дней - с 27 по 29 апреля. На вопросы отвечали тысяча человек из Москвы и тысяча из Северной столицы. Участники исследования рассказывали интервьюерам, боятся ли они третьей волны коронавируса. Среди 45 процентов москвичей, которые отметили, что испытывают страх по поводу возможного всплеска заболеваемости, 8 процентов уточнили, что чувствуют сильную тревожность. В Петербурге подобные ощущения из 36 процентов респондентов, ответивших утвердительно, испытывают сильных страх 6 процентов.

Участники опроса признались, носят ли они средства индивидуальной защиты в общественных местах. Выяснилось, что почти 85 процентов москвичей надевают маску в местах скопления людей. Петербуржцы менее внимательны к своему здоровью: маску используют 82 процента жителей региона. Маску и перчатки в Москве надевают 38 процентов горожан, в то время как в городе на Неве максимально защищают себя от недуга лишь 16 процентов опрошенных.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки коронавирусом заболели 718 петербуржцев. Вылечиться от COVID-19 смогли 982 жителя Северной столицы. Погибли от инфекции еще 36 горожан.

Фото: pixabay