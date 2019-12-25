Треть водителей Петербурга за год тратит неделю времени на пробки

Ежедневно около 20% автомобилистов проводят в пробках по полчаса.

В среду, 18 августа, автомобильный сайт "Дром" поделился с Piter.tv результатами опроса, согласно которым треть водителей Северной столицы (34%) проводит в пробках более семи суток в год.

Часть опрошенных (28%) тратят в пробках чуть меньше недели за год, а 38% указали, что вообще ездят без пробок. Каждый четвертый автолюбитель города ежедневно проводит в пробках до получаса. Еще 26% стоят от получаса до полутора часов. 6% тратят на дорогу ежедневно от полутора до трех часов. И 2% автолюбителей – более трех часов.

В то же время только 28% опрошенных водителей со всей страны проводят в пробках более семи суток ежегодно. Меньше недели в год на заторы на дорогах уходит у 25% опрошенных, и почти половина россиян (47%) утверждает, что не сталкивается с пробками.

Не удивительно, что рекордсменами по потерянному времени в пробках ожидаемо стали жители Москвы и Московской области. Меньше всех в пробках стоят жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края. В этих регионах более 70% автолюбителей ездит без пробок.

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Фото: Piter.tv