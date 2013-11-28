Треть петербуржцев не любит свою работу

По статистике с позитивом на свою карьеру смотрит в основном старшее поколение.

Ровно треть жителей города на Неве не устраивает текущая работа, ещё 37% любят свою профессиональную деятельность, а 28% респондентов не определились с отношением к ней. Об этом свидетельствует исследование сервиса HH.ru.

Судя по проведённому опросу, большинство людей, довольных своей карьерой, относятся к старшему поколению. Из опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет работу ценят 33%, от 25 до 34 лет – 36%.а от 35 до 44 лет – 42%.

В возрастной категории от 45 до 54 лет работа устраивает – 44%, а старше 55 лет – 64% респондентов.

Ранее мы сообщили о том, что почти 50% петербуржцев рассказали, что нуждаются в подработке.

Фото: Pxhere