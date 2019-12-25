Треть открытых заведений общепита в Петербурге пришлась на кафе и рестораны

На центральных торговых улицах наблюдается нехватка качественных свободных торговых помещений из-за высокого спроса со стороны арендаторов.

В 2024 году в Петербурге было открыто 175 новых заведений общественного питания, среди которых около трети составили кафе и рестораны. Эти данные были предоставлены директором департамента торговой недвижимости NF Group Анной Лапченко.

Она отметила, что заведения общественного питания стали основными арендаторами на главных торговых улицах города, занимая 40% всех площадей. При этом операторы данного сектора также заняли первое место по количеству открытых заведений, составляя 47% от общего числа.

Анна Лапченко подчеркнула, что на центральных торговых улицах Петербурга наблюдается нехватка качественных свободных торговых помещений из-за высокого спроса со стороны арендаторов. По ее прогнозам, в 2025 году следует ожидать увеличения ротации арендаторов, особенно в сегменте общественного питания, поскольку помещения под кафе и рестораны имеют специфические требования к конфигурации.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)