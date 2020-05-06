Год назад невозможность выплатить долг потерей работы объясняли 18% заёмщиков.

Треть неплательщиков по кредитам пожаловались на потерю работы. Об этом рассказали в Национальной ассоциации коллекторских агентств, где отметили снижение платежей от заёмщиков. Также увеличилась доля тех, кто указывает снижение доходов в качестве причины невозможности платить долг.

Сейчас доля должников, которые просрочили платёж достигла 60% - она выросла на 10 процентов.

Год назад невозможность выплатить долг потерей работы объясняли 18% заёмщиков. В апреле 2020 — уже 30%. Доля должников, у которых упали доходы, увеличилась с 30 процентов до 40.

В НАПКА признали, что увеличение числа просроченных платежей связано с пандемией коронавируса. Режим самоизоляции, рассказали в ассоциации, повлиял даже на тех, кто ранее всегда платил вовремя.

Ранее Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса.

Видео: kremlin.ru