В Петербурге прошел "сверхрасчетный" ливень

Вечером ожидается вторая волна.

В Петербурге за 1,5 часа 14 июля выпало 40 мм осадков, при том что месячная норма составляет 83,4 мм. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала Санкт-Петербурга".

При этом максимальная интенсивность за 20 минут не должна превышать 15,6 мм. Ливень назвали "сверхрасчетным". Кроме того, был заметен град.

Городская система водоотведения, работая в режиме максимальной гидравлической нагрузки, продолжает принимать дождевую воду. Силами сотрудников ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выполняется оперативная работа по отводу воды с дорог и тротуаров.

С 19 до 21 часов ожидается вторая волна осадков. На местах дежурят 65 бригад и 42 единицы техники.

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Видео: Piter.tv / Валерия Расторгуева