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Север Петербурга побило крупным градом

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Стихия бушевала как минимум 10 минут.

В четверг, 14 июля, в Выборгском районе Петербурга прогремел ливень с градом. Как сообщил местный житель в соцсетях, природное явление не отступало от Северной столицы около 10 минут. 

Судя по опубликованному видео, град оказался действительно крупным  – земля покрылась россыпью ледяных шариков.

Напомним, что  ФГБУ "Северо-Западное УГМС" уже предупредило жителей Северной столицы о надвигающихся грозах. Ливни пройдут во всех районах, постепенно смещаясь в сторону центра. Граждан просят соблюдать все правила безопасности. 

Ранее мы сообщили о том, что прошедший шторм оставил без света почти 20 населенных пунктов Ленобласти.

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Теги: град, дожди, погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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