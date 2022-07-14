Север Петербурга побило крупным градом

Стихия бушевала как минимум 10 минут.

В четверг, 14 июля, в Выборгском районе Петербурга прогремел ливень с градом. Как сообщил местный житель в соцсетях, природное явление не отступало от Северной столицы около 10 минут.

Судя по опубликованному видео, град оказался действительно крупным – земля покрылась россыпью ледяных шариков.

Напомним, что ФГБУ "Северо-Западное УГМС" уже предупредило жителей Северной столицы о надвигающихся грозах. Ливни пройдут во всех районах, постепенно смещаясь в сторону центра. Граждан просят соблюдать все правила безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что прошедший шторм оставил без света почти 20 населенных пунктов Ленобласти.

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