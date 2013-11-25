МЧС: в ближайшие часы в Петербурге местами ожидаются грозы

В Петербурге 14 июля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Северной столице.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 14 июля в ближайшие 1-3 часа местами ожидаются грозы.
Во время непогоды необходимо убирать хозяйственные вещи со двора дома и балкона. Рекомендуется поставить автомобиль в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья.
При грозе по возможности нужно оставаться дома, закрыть окна, не использовать телефон и электроприборы. При нахождении на открытой местности нельзя прятаться под высокие деревья, купаться.
При ударе молнией потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".
Фото: Piter.tv
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