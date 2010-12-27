Гранит должны обследовать эксперты и решить.

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что трещины в постаменте мешают открытию памятника Цою. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на скульптора Матвея Макушина.

По словам скульптора, постамент проверят соответствующие эксперты.

"Вроде бы после обработки последний камень нормальный. В нём есть трещины, но они не критичны. И когда его полностью обработают, подготовят, пройдёт ещё одна экспертиза", — сказано в сообщении.

Напоним, что памятник Виктору Цою планировали открыть в Петербурге уже в сентябре этого года, хотя конкурс на проект был объявлен еще в 2009 году. В 2010 году были выбраны победители конкурса, которых в последствии отстранили от работы из-за отклонения от первоначальной концепции. В итоге, конкурс был закрыт решением самого фонда, но поиски лучшего эскиза памятника Виктору Цою не прекратились. В 2014 окончательный проект представил скульптор Матвей Макушкин.

Ранее мы сообщали о том, что в Италии документальное кино про Эрмитаж сравнили с фильмом "Джокер".

Фото: Фонд В.Цоя/вк